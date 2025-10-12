Россиянин Лахин подписал контракт с действующим чемпионом НБА «Оклахомой»

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Российский центровой Виктор Лахин подписал контракт с действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахомой». Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Брэндон Рахбар.
Ранее россиянин Егор Демин заключил контракт с «Бруклином», а Владислав Голдин подписал соглашение с «Майами». Лахин был включен в состав «Оклахомы» на матчи Летней лиги.
Лахину 24 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча за «Клемсон» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Россиянин в среднем набирал 11,4 очка и делал 6,4 подбора за игру.
Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше