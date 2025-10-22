Карточку с автографом Майкла Джордана продали за $2,7 млн

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Коллекционная карточка американского баскетболиста Майкла Джордана с автографом продана на аукционе в США за рекордные $2,7 млн. Об этом сообщил аукционный дом Goldin.
«Мы в Goldin сочли честью провести сделку и найти невероятный дом этому кусочку истории. Мы находим немыслимо подходящей рекордную цену для карточки величайшего на все времена Майкла Джордана», — отметил основатель и генеральный директор Goldin Auctions Кен Голдин в X.
Коллекционный предмет был продан на закрытых торгах. На карточке 1986 года из набора Fleer изображен шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и двукратный олимпийский чемпион Джордан в период игры в составе команды «Чикаго Буллз».