Защитник «Бруклина» Демин набрал 6 очков в матче с «Бостоном»

Также в активе россиянина 4 подбора и 2 передачи.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. «Бруклин» дома со счетом 126:130 после двух овертаймов уступил «Бостону» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Бостона» Пэйтон Притчард, набравший 32 очка, сделавший 4 подбора и отдавший 4 передачи. У «Бруклина» больше всех очков набрал Майкл Портер (30).

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин набрал 6 очков, сделал 4 подбора и 2 передачи. Игрок провел на площадке 21 минуту 5 секунд.

«Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, команда одержала 28 побед при 16 поражениях. «Бруклин» идет 13-м на Востоке с 12 победами и 31 поражением. В следующем матче «Бостон» в ночь на 25 января по московскому времени на выезде сыграет с «Чикаго», «Бруклин» в ночь на 26 января в гостях встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».

