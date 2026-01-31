Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин встретился с Леброном Джеймсом

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил домашний матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

Источник: AP 2024

Встреча завершилась крупной победой «Лейкерс» со счетом 142:111, за игрой хоккеист следил с трибуны вместе с сыновьями Сергеем и Ильей. В «Лейкерс» опубликовали фотографию, на которой Овечкин с детьми позирует вместе с лидером калифорнийского клуба.

Овечкин забил 996 голов с учетом плей-офф в НХЛ. Чтобы догнать по этому показателю канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, на счету которого 1016 голов, россиянину осталось забросить ровно 20 шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше