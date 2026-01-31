Баскетболиста «Филадельфии» отстранили на 25 игр из-за запрещенных веществ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Форвард «Филадельфии Севенти Сиксерс» Пол Джордж дисквалифицирован на 25 игр за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети Х.
Дисквалификация Джорджа без сохранения заработной платы начнется с ближайшего матча «Сиксерс» против «Нью-Орлеан Пеликанс», который пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени в Филадельфии.
«Форвард “Филадельфии Севенти Сиксерс” Пол Джордж дисквалифицирован на 25 матчей без сохранения заработной платы за нарушение условий антидопинговой программы НБА», — говорится в заявлении НБА.
Сам 35-летний баскетболист признал свою вину.
«В последние несколько лет я говорил о важности психического здоровья, и в ходе недавнего лечения собственной проблемы я совершил ошибку, приняв неподходящее лекарство. Я беру на себя полную ответственность за свои действия и приношу извинения клубу, моим товарищам по команде и болельщикам “Филадельфии” за свое необдуманное решение. Я сосредоточен на том, чтобы использовать это время для того, чтобы убедиться, что мой разум и тело находятся в наилучшем состоянии, чтобы помочь команде, когда я вернусь», — цитирует заявление Джорджа ESPN.
В текущем сезоне форвард набирал в среднем 16 очков, 5,1 подбора и 3,7 передачи в 27 играх за «Филадельфию». Джордж является олимпийским чемпионом 2016 года, он девять раз выбирался для участия в Матче звезд НБА.