Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Сакраменто» в матче НБА

Встреча прошла в Остине и завершилась со счетом 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28) в пользу «Спёрс». Самым результативным игроком матча стал Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио», на счету которого 28 очков, а также 15 подборов. В составе соперника больше всех очков набрали Киган Мюррэй и Демар Дерозан (по 20), дабл-дабл на счету Максима Рейно (16 очков, 12 подборов).