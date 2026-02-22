Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Сакраменто» в матче НБА

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» победить «Сакраменто» в матче НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Сакраменто Кингз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Остине и завершилась со счетом 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28) в пользу «Спёрс». Самым результативным игроком матча стал Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио», на счету которого 28 очков, а также 15 подборов. В составе соперника больше всех очков набрали Киган Мюррэй и Демар Дерозан (по 20), дабл-дабл на счету Максима Рейно (16 очков, 12 подборов).

«Сан-Антонио» (40 побед, 16 поражений) выиграл восьмой матч подряд и занимает второе место в таблице Западной конференции, «Сакраменто» (12 побед, 46 поражений) проиграл 16-й матч подряд и располагается на последней, 15-й строчке.

Результаты других матчей дня:

«Финикс Санз» — «Орландо Мэджик» — 113:110 ОТ;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 126:111;

«Майами Хит» — «Мемфис Гриззлис» — 136:120;

«Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 110:126;

«Нью-Йорк Никс» — «Хьюстон Рокетс» — 108:106.