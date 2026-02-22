Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Сакраменто» в матче НБА

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Сакраменто Кингз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Остине и завершилась со счетом 139:122 (35:31, 38:34, 32:29, 34:28) в пользу «Спёрс». Самым результативным игроком матча стал Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио», на счету которого 28 очков, а также 15 подборов. В составе соперника больше всех очков набрали Киган Мюррэй и Демар Дерозан (по 20), дабл-дабл на счету Максима Рейно (16 очков, 12 подборов).
«Сан-Антонио» (40 побед, 16 поражений) выиграл восьмой матч подряд и занимает второе место в таблице Западной конференции, «Сакраменто» (12 побед, 46 поражений) проиграл 16-й матч подряд и располагается на последней, 15-й строчке.
Результаты других матчей дня:
«Финикс Санз» — «Орландо Мэджик» — 113:110 ОТ;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 126:111;
«Майами Хит» — «Мемфис Гриззлис» — 136:120;
«Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» — 110:126;
«Нью-Йорк Никс» — «Хьюстон Рокетс» — 108:106.