«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Франциско закончилась победой гостей со счетом 129:101 (33:20, 32:27, 34:25, 30:29). Самым результативным игроком матча стали Лука Дончич и Леброн Джеймс из «Лейкерс», набравшие 26 и 22 очка соответственно. У «Голден Стэйт» 14 очков записал в свой актив Ги Сантос.
Прервавший трехматчевую серию поражений «Лос-Анджелес Лейкерс» с 35 победами в 59 играх идет на шестом месте в Западной конференции, где «Голден Стэйт» (31 победа, 29 поражений) располагается на восьмой позиции.
Результаты других матчей:
- «Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» — 125:134;
- «Юта Джаз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 105:115.
