Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имя россиянина Демина, играющего в НБА, коверкают в США: «По-английски это не Егор»

Российский разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Демин рассказал, как его имя коверкают в США.

Источник: Sport24

— Кто-нибудь хоть раз произнес правильно твои фамилию и имя?

— Кстати, когда на игре официально произносят имена, когда представляют (игроков), они не могут ошибаться. Они произносят правильно — это их работа.

— Ты ведь в США, наверное, Игорь.

— Практически так и есть (смеется).

— А что больше коверкают — имя или фамилию?

— Думаю, когда первый раз меня видят — имя. Потому что по-английски это не «Егор», это «Игор». А фамилию… В университете меня объявляли «Демин», а называли — «Деним».

— Как джинсы?

— Да. У меня было прозвище — Denim Jeans, — заявил Демин в интервью Сергею Мезенцеву.

В этом сезоне НБА 20-летний Егор Демин набирает в среднем 10,3 очка за игру.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше