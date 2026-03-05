Имя россиянина Демина, играющего в НБА, коверкают в США: «По-английски это не Егор»

— Кто-нибудь хоть раз произнес правильно твои фамилию и имя?
— Кстати, когда на игре официально произносят имена, когда представляют (игроков), они не могут ошибаться. Они произносят правильно — это их работа.
— Ты ведь в США, наверное, Игорь.
— Практически так и есть (смеется).
— А что больше коверкают — имя или фамилию?
— Думаю, когда первый раз меня видят — имя. Потому что по-английски это не «Егор», это «Игор». А фамилию… В университете меня объявляли «Демин», а называли — «Деним».
— Как джинсы?
— Да. У меня было прозвище — Denim Jeans, — заявил Демин в интервью Сергею Мезенцеву.
В этом сезоне НБА 20-летний Егор Демин набирает в среднем 10,3 очка за игру.