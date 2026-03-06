Ричмонд
Звезду НБА задержали за пьяное вождение в США

В участке Диллон Брукс провел около часа. Сообщается, что он вел себя уважительно и сотрудничал с полицией.

Источник: Getty Images

Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» Диллон Брукс был задержан за вождение в нетрезвом виде в штате Аризона (США), сообщает TMZ Sports.

По данным источника, канадца Брукса доставили в участок в Скоттсдейле в пятницу ночью, спустя час его отпустили. Отмечается, что 30-летний спортсмен вел себя уважительно и сотрудничал с полицией. Подробности не сообщаются.

В июне прошлого года TMZ Sports писал, что Брукс подал в суд на бывшую девушку и мать двоих их детей Хизер Эндрюс. Он обвинил ее в угрозах отрезать ему пальцы.

В текущем сезоне Брукс провел 50 встреч за «Финикс», набирая в среднем за игру 20,9 очков и делая 3,7 подбора. До травмы это был лучший сезон в его карьере.

Во время домашней встречи против «Орландо Мэджик» (113:110), которая прошла 22 февраля, канадский баскетболист получил перелом руки. ESPN сообщил, что Брукс пропустит три-четыре недели.

Ранее Брукс выступал в НБА за «Хьюстон Рокетс» (2023−2025) и «Мемфис Гриззлис» (2017−2023).