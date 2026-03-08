Наши баскетболистки могут не попасть в WNBA в этом сезоне. Не по своей вине

Драфт WNBA в этом году назначен на 13 апреля, а предсезонный лагерь должен начаться на шесть дней позже. Однако вероятность увидеть в списке выбранных игроков российские имена с каждым днем все меньше. Дело тут не в том, что в этом сезоне у нас не так много талантов, способных поразить генменеджеров команд, а в потенциальном локауте в самой организации.
Денежный вопрос
Драфт не самая важная часть WNBA, если под угрозой весь сезон. 15 марта — отчетная дата для принятия нового коллективного соглашения (CBA), регулирующего все финансовые стороны взаимодействия между лигой и спортсменками. Говоря словами героя Брэда Питта из трилогии о банде Дэнни Оушена, «во всем всегда виноваты деньги».
22 февраля состоялось последнее на данный момент обсуждение CBA между откровенно враждующими сторонами. 11-часовые переговоры завершились практически ничем, если смотреть со стороны баскетболисток. Лига пошла на уступки в плане улучшения условий проживания на выездах ключевым игрокам клубов, а также относительно тех, кто был обменян в течение сезона. Лига предлагает оплачивать проживание таких игроков в отеле сроком на 30 дней. В мужской НБА, например, для людей такого статуса предоставляется 46-дневное проживание в пятизвездочном отеле в новом городе. Помимо прочего, компенсируются арендная плата или ипотечные платежи до трех месяцев после обмена.
Главный пункт преткновения — распределение общих доходов лиги — так и остался неразрешенным. Профсоюз игроков значительно увеличил свои требования, претендуя на 27,5 процента от валового дохода, но сама WNBA осталась при своем мнении, которое не превышает 15 процентов. Лига внесла небольшие изменения в расчет командных бюджетов, но это не окажет существенного влияния на зарплаты игроков.
WNBA предлагает игрокам среднюю зарплату в 535 тысяч долларов в первый год, которая вырастет до более чем 775 тысяч долларов к 2031 году. Максимальная зарплата начинается почти с 1,3 миллиона долларов и, как ожидается, вырастет почти до двух миллионов долларов за весь срок действия соглашения. Контракты новичков также должны увеличиться. Например, первый номер драфта 2023 года Алия Бостон сможет заработать 541 тысячу долларов в сезоне-2026/27. Но сравнения с мужчинами тут тоже печальны — первый номер драфта 2023 года в НБА Виктор Вембаньяма заработал такие деньги за три игры.
Официально начало сезона WNBA назначено на 8 мая, к тому моменту должны пройти процедура драфта и предсезонный лагерь, но спорные вопросы заставляют думать о самых разнообразных вариантах развития событий.
Три сценария
Самый простой и неумный сценарий — локаут. Приблизительно такая же ситуация была в мужской НБА перед сезоном-1998/99. Тогда регулярный чемпионат был заметно сокращен, а звездный уик-энд отменен. Второй вариант — штрейкбрехерский: провести сезон без «бастующих» игроков. Очень непредсказуемая история, которая может создать прецедент в мировом спорте. Да, это не будут звезды, но наверняка желающих поиграть в WNBA найдется достаточно.
Третий и самый очевидный — попробовать договориться, как бы банально это ни звучало. Тут на передний план выходит тот факт, что женская версия НБА убыточна и пока лежит бременем на владельцах команд (туда входят частные инвесторы, клубы мужской НБА и сама лига). За последние два года бизнес женской баскетбольной лиги WNBA значительно вырос. Посещаемость матчей лиги в регулярном сезоне 2024 года достигла 2,4 миллиона человек, что на 48 процентов больше, чем в предыдущем сезоне. Но в денежном выражении рост не ощущается. Чувствуется, что по всем показателям нынешний запрос игроков выглядит несколько преждевременным.
Из тех, кто в этом сезоне (если он состоится) мог бы попасть в WNBA, из наших баскетболисток следует выделить трех.
Мария Клюндикова. Безоговорочно лучший игрок России прямо сейчас. По всем показателям ей на руку должен быть именно локаут в WNBA. Формально Мария отыграет три полных (почти, если не считать время после рождения ребенка) цикла — два чемпионата России (два Кубка страны и два матча за Суперкубок) и чемпионат WNBA, где со своей командой «Миннесота Линкс» дошла до полуфинала. Останутся ли у нее силы? Разрешат ли врачи работать ей так много?
Раиса Мусина. Самый мотивированный игрок всего чемпионата. После рождения двух детей и незакрытого гештальта (непопадания в WNBA по причине ковида) Раиса вернулась на топ-уровень. Единственное, что может сильно ей помешать (кроме пресловутого локаута), — окончание чемпионата России. При потенциальном выходе в финал «Ники» Раиса может не успеть в лагерь WNBA, что осложнит ситуацию.
Ольга Фролкина. Самый неожиданный участник этого списка. Младшая из близняшек — серебряных призеров Олимпиады в Токио имеет вполне себе предметное предложение от команды — новичка лиги. Интерес к уроженке Пензы также связан с некоторыми тренерскими пересечениями, но пока не будем раскрывать всех секретов. По нашей информации, сама Ольга готова попробовать свои силы.
Взоры из-за океана периодически направляются и в сторону Юли Савуковой, но тут ситуация тоже непростая. По атакующему потенциалу Юлия давно готова к чему-то большему, а вот насколько будут готовы к ее не самой элитной защите? Плюс к тому, сама Юлия нам в интервью говорила, что не очень горит желанием играть в WNBA.
Из тех, кто в теории мог бы попробовать себя хотя бы в лагере WNBA в этом сезоне, достойны упоминания следующие российские игроки:
— Яна Эльберг, 21 год. Ее место в курском «Динамо» неоспоримо, пусть и не так сильно отражается в статистике.
— Лера Яковлева, 21 год. Центровая сборной России является, пожалуй, одной из самых подвижных среди всех игроков своего амплуа, но готова ли она выйти из своей зоны комфорта? Готова ли она психологически? Пространство для маневра есть.
— Мария Ушакова, 19 лет. Просто обязана попробовать свои силы прямо сейчас. Переход в ивановскую «Энергию» позволил Маше почувствовать на себе взрослый баскетбол. Антропометрия уж очень близка к той, какая должна быть у баскетболистки элитного уровня.
Можно было бы назвать еще пару-тройку баскетболисток, но они или пока не проходят по возрасту, или уже забросили все мечты/возможности о пробе сил за океаном.
В любом случае все будут ждать очередного раунда переговоров между руководством лиги и профсоюзом. Общие настроения — ближе к негативным, но бизнес решал и не такие задачи.
Александр Невзгода