Наши баскетболистки могут не попасть в WNBA в этом сезоне. Не по своей вине

WNBA предлагает игрокам среднюю зарплату в 535 тысяч долларов в первый год, которая вырастет до более чем 775 тысяч долларов к 2031 году. Максимальная зарплата начинается почти с 1,3 миллиона долларов и, как ожидается, вырастет почти до двух миллионов долларов за весь срок действия соглашения. Контракты новичков также должны увеличиться. Например, первый номер драфта 2023 года Алия Бостон сможет заработать 541 тысячу долларов в сезоне-2026/27. Но сравнения с мужчинами тут тоже печальны — первый номер драфта 2023 года в НБА Виктор Вембаньяма заработал такие деньги за три игры.