Насколько серьезна травма у Дёмина и сыграет ли он за сборную России? Интервью агента Егора

Команда НБА «Бруклин Нетс» сообщила, что Егор Дёмин больше не выйдет на паркет в этом сезоне. Итоговая статистика для российского разыгрывающего: 52 матча, 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 39,9% с игры, 38,5% из-за дуги. По очкам в дебютном сезоне НБА среди россиян Егор уступил только Андрею Кириленко (0,4 очка), по передачам — Алексею Шведу (те же 0,4 пункта).
Егор поучаствовал в матче восходящих звезд лиги в рамках звездного уик-энда в Лос-Анджелесе и переписал несколько рекордов франшизы (например, семь точных трехочковых в игре с «Голден Стэйт»). В разговоре с «СЭ» агент игрока Алексей Карванен объяснил, почему пропуск заключительных 19 матчей регулярки — верное решение, сравнил потенциал Дёмина и защитника «Бостона» Уго Гонсалеса, а также рассказал о желании 20-летнего разыгрывающего сыграть за сборную России.
Восстановление займет два месяца? Может быть, и меньше
— Решение, что Егор досрочно закончит сезон, было прогнозируемым?
— Решение было принято клубом, и оно очень взвешенное. Шон Маркс (генеральный менеджер «Нетс». — Прим. Т. Г.) дословно сказал, чтобы его стартовый разыгрывающий был здоровым к началу нового сезона. Вы сами видите, какая ситуация в турнирной таблице на «Востоке». «Бруклин» не претендует на место в плей-офф. Егор мог бы сыграть оставшиеся матчи регулярки через дискомфорт, что он и делал в последние недели, но смысла в этом нет никакого. Предстоящее лето, которое разыгрывающий должен провести максимально качественно, намного важнее, чем борьба с этой травмой до конца регулярки.
— Плюс стоит учитывать, что он много готовился к драфту, затем была Летняя лига.
— Действительно, эта травма возникла из-за больших нагрузок. К сожалению, это такое повреждение, которое лечится в основном покоем. Только отдых, а в текущем сезоне его не предвиделось. Хотя за весь сезон Егор всего один раз поучаствовал в бэк-ту-бэк (два матча, которые команда проводит подряд в два последовательных дня. — Прим. Т. Г.), и то не так давно. Его оберегали, пытались не перегрузить.
— Полное восстановление займет около двух месяцев?
— Может быть, и меньше. Допускаю, что, когда появится нормальный отдых, Егор не будет сильно нагружать стопу — заживление пойдет намного быстрее. Повторюсь, на лето у игрока большие планы. Чтобы их выполнить, он должен быть полностью здоров.
В следующем сезоне Егор выцарапает роль лидера «Бруклина»
— Два лучших воспитанника «Реала» последних лет провели добротный первый сезон в НБА. Перед драфтом-2025 Уго Гонсалес остался в Мадриде и получал практику в Евролиге, а Дёмин провел сезон в NCAA. Как думаете, оба смогут закрепиться в лиге на длинной дистанции?
— Не скажу, что сильно следил за Уго в «Бостоне». Видел, что недавно он выдал пару хороших игр. Но тут вопрос скорее в потолке возможностей. Учитывая позицию Гонсалеса, мне сложно представить, в чем он может сильно прибавить. В детском баскетболе он доминировал за счет физики. Был намного крепче сверстников. В НБА этого преимущества у него нет. Но за счет характера, настырности, понимания баскетбола защитник получает свои игровые минуты. Допускаю, что Уго станет игроком ротации, будет хорошо защищаться, заниматься черной работой, но не вижу его в роли креатора. У Егора же потолка не видно. Пока он показал только часть своих возможностей.
На мой взгляд, уже в следующем сезон Егор сделает еще один шаг наверх и выцарапает роль безоговорочного лидера «Бруклина». Потому что когда он на мяче, то у команды получается совсем другой баскетбол. Оценили это и болельщики команды. Владимир (отец Егора) недавно ездил в Нью-Йорк и рассказывал, что на арене очень много людей в майках с восьмым номером. А частные стенды по продаже экипировки в Нью-Йорке продают только майки Дёмина и Портера.
— В перспективе нескольких лет мы можем увидеть Дёмина в сборной России?
— Он с удовольствием приедет в сборную, если у команды будут официальные матчи. Крупные официальные турниры летом. А просто приезжать на сборы в Москву, чтобы показаться Зорану Лукичу, — утопическая идея.
— Допустим, сборную России в ближайшие несколько лет допустят до официальных турниров. Как думаете, наша команда способна биться за медали крупных турниров?
— У нас достаточно много талантливых ребят. Если их соберут вместе, если вокруг команды будет выстроен правильный организационный процесс, если у сборной будет другой тренер, то все возможно. По-прежнему считаю, что Лукич не лучшая кандидатура на посту главного тренера. У меня большие вопросы к этому назначению. Говорю как про профессиональные, так и про человеческие качества сербского специалиста.
Тимур Ганеев