Насколько серьезна травма у Дёмина и сыграет ли он за сборную России? Интервью агента Егора

— Не скажу, что сильно следил за Уго в «Бостоне». Видел, что недавно он выдал пару хороших игр. Но тут вопрос скорее в потолке возможностей. Учитывая позицию Гонсалеса, мне сложно представить, в чем он может сильно прибавить. В детском баскетболе он доминировал за счет физики. Был намного крепче сверстников. В НБА этого преимущества у него нет. Но за счет характера, настырности, понимания баскетбола защитник получает свои игровые минуты. Допускаю, что Уго станет игроком ротации, будет хорошо защищаться, заниматься черной работой, но не вижу его в роли креатора. У Егора же потолка не видно. Пока он показал только часть своих возможностей.