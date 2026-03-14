«Бруклин» без Демина уступил «Филадельфии» в матче НБА

«Филадельфия» одержала победу над «Бруклином» в матче НБА.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Филадельфия Севенти Сиксерс» одержала победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 104:97 (29:16, 24:15, 24:25, 27:41) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник победившей команды Квентин Граймс, который набрал 28 очков. У «Бруклина» больше всего баллов заработал Дэнни Вулф, оформивший дабл-дабл (15 очков + 10 подборов).

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин пропустил встречу из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы. Спортсмен выбыл до конца сезона.

«Бруклин» потерпел третье поражение подряд. Команда (17 побед, 50 поражений) занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Филадельфия» (36 побед, 31 поражение) располагается на восьмом месте.

Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
