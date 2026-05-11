«Нью-Йорк» вышел в полуфинал плей-офф НБА

«Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию» в четвертом матче ¼ финала плей-офф НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Нью-Йорк Никс» обыграл «Филадельфию Севенти Сиксерс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в следующий раунд.

Встреча в Филадельфии завершилась победой гостей со счетом 144:114 (43:24, 38:33, 41:26, 22:31). Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Майлз Макбрайд, набравший 25 очков. Его партнер по команде Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач. У «Филадельфии» 24 очка в активе Джоэла Эмбиида.

«Нью-Йорк» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−0. В финале Восточной конференции «Никс» сыграют с победителем пары «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс».