«Нью-Йорк» вышел в полуфинал плей-офф НБА

Встреча в Филадельфии завершилась победой гостей со счетом 144:114 (43:24, 38:33, 41:26, 22:31). Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Майлз Макбрайд, набравший 25 очков. Его партнер по команде Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач. У «Филадельфии» 24 очка в активе Джоэла Эмбиида.