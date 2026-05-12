Баскетболист «Мемфиса» Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет. У него были проблемы с законом

Причины смерти неизвестны.

Трагическая новость пришла из США: баскетболист «Мемфиса» Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет. О смерти игрока сообщили клуб и его агентство.

«Играл с огромной страстью»

«Гриззлис» рассказали о произошедшем 12 мая. В команде назвали случившееся трагической потерей.

«Мы опустошены утратой. Брэндон был выдающимся спортсменом и еще более замечательным человеком, чье влияние на нас никогда не будет забыто. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким в это тяжелое время», — говорится в заявлении клуба.

Комиссар НБА Адам Сильвер также отреагировал.

«Будучи одним из самых опытных игроков “Гриззлис”, Кларк был любимым партнером по команде и лидером, который играл с огромной страстью и самоотдачей. Наши мысли и соболезнования — с семьей Брэндона, его друзьями и клубом», — приводит слова Сильвера AP.

Обстоятельства смерти не раскрываются. Новость вызвала реакцию по всей лиге. Игроки и клубы НБА начали публиковать соболезнования в соцсетях, а болельщики «Мемфиса» организовали сбор у домашней арены команды.

Проблемы с законом

Кларк почти полностью пропустил сезон-2025/26 из-за травм. Форвард восстанавливался после операции на колене и позже получил повреждение икроножной мышцы. В чемпионате он провел только два матча.

В апреле этого года баскетболист оказался в центре громкой истории. Брэндона задержали в Арканзасе за превышение скорости. Ему также предъявили обвинения, связанные с хранением и перевозкой наркотических веществ. Как сообщал ESPN со ссылкой на офис шерифа округа Кросс, Кларк пытался скрыться от полиции. Главный тренер «Мемфиса» Туомас Иисало тогда отказался подробно обсуждать ситуацию.

«Я знаю о произошедшем, но не буду это комментировать», — говорил специалист.

Карьера Кларка

Кларка выбрали под 21-м номером драфта НБА 2019 года. Права на него сначала получила «Оклахома», но почти сразу форвард перешел в «Мемфис».

Он провел в клубе всю карьеру и в 2020 году вошел в первую символическую сборную новичков НБА. За семь сезонов Кларк сыграл более 300 матчей, набирая в среднем 10,2 очка и 5,5 подбора за игру.

За пределами площадки Брэндона называли одним из самых спокойных и доброжелательных баскетболистов команды. В 2025 году он основал благотворительный фонд и участвовал в программах помощи детям в Мемфисе.

Егор Сергеев