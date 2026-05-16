«Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» и вышел в полуфинал плей-офф НБА

Встреча в Миннеаполисе завершилась победой гостей со счетом 139:109 (36:27, 38:34, 36:23, 29:25). Самым результативным игроком матча стал Стефон Касл из «Сперс», оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. У хозяев больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (24).