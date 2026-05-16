«Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» и вышел в полуфинал плей-офф НБА

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. «Сан-Антонио Сперс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в полуфинал.
Встреча в Миннеаполисе завершилась победой гостей со счетом 139:109 (36:27, 38:34, 36:23, 29:25). Самым результативным игроком матча стал Стефон Касл из «Сперс», оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. У хозяев больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (24).
«Сан-Антонио» выиграл серию со счетом 4−2. В полуфинале «Сперс» встретятся с «Оклахома-Сити Тандер», действующим чемпионом.
«Детройт Пистонс» обыграл в гостях «Кливленд Кавальерс» — 115:94 (27:25, 27:26, 30:19, 31:24) и сравнял счет в серии второго раунда на Востоке (3−3). Решающая, седьмая игра противостояния состоится в Детройте 17 мая.