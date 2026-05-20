«К сожалению, приходится по несколько часов в день смотреть баскетбол»

Призер Олимпиады-2012 и Евробаскета-2011, чемпион НБА-2015/16 в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов принял участие во Всероссийском форуме-выставке «Спорт, спорт, спорт». Он выступил с докладом «Пирамида подготовки: от первого шага до национальной сборной» на секции, посвященной развитию детско-юношеского спорта. По окончании выступления Мозгов ответил на вопросы «Известий» и «Спорт-Экспресса».
«Вембаньяма действительно уникальный игрок»
— Тимофей, вы теперь играющий тренер в медиабаскетболе. Скажите, что изменилось в вашей жизни?
— Знаете, стало сложнее. И так времени ни на что не хватало, а теперь его стало еще меньше. Конечно, всегда любил баскетбол, но, если помните мои ранние интервью, я всегда говорил, что люблю в него играть, а не смотреть. А в итоге мне приходится по несколько часов в день просматривать игры — к сожалению (смеется). Ну что не сделаешь ради команды!
— То есть баскетбол сейчас занимает столько же времени в вашей жизни, как и в период игровой карьеры?
— Меньше, чем раньше. Но если в игровые годы я как спортсмен непосредственно занимался баскетболом, то сейчас я очень много езжу на разные мероприятия, тренировки, провожу и поддерживаю детские мастер‑классы. В общем, вижу баскетбол немного с другой стороны.
— Ваша бывшая команда «Кливленд» впервые со времен Леброна Джеймса прошла в финал Восточной конференции, где сыграет с «Нью-Йорком». Следите за ними?
— В целом уже не так пристально слежу за НБА. Конечно, хотелось, чтобы «Кливленд» вновь пробился в финал, но «Никс» слишком уж легко прошли «Филадельфию». Поэтому шансы как минимум равны. Если же говорить о фаворитах — думаю, «Сан‑Антонио» станет чемпионом.
— Против Виктора Вембаньямы, получается, нет оружия?
— Не то чтобы совсем нет. Слушайте, в спорте всегда есть фактор травмы — например, проблемы с коленом или голеностопом. Но, если серьезно, он действительно уникальный игрок. Защищаться против него архисложно. При этом важно понимать: Виктор не один играет за команду. Несмотря на то что сменилось целое поколение — нет уже Данкана, Джинобили и Паркера, — команда по‑прежнему придерживается того стиля, которым славился «Сан‑Антонио» при Грегге Поповиче. Двигают мяч, играют командно. Это очень важно.
— Был на нескольких мероприятиях с вашим участием, и вас объявляли как единственного чемпиона НБА из России.
— Да, есть такой момент. Я на самом деле уже никого не перебиваю, но есть же еще Саша Каун. Несмотря на то что он не участвовал в играх плей-офф того сезона, тем не менее у него есть чемпионский перстень, и мы не должны про это забывать.
— Поддерживаете ли вы отношения с кем‑то из того состава «Кавальерс»?
— Практически ни с кем уже не поддерживаю, но с Сашей Кауном связь сохраняю. Хороший старый добрый друг. Саша — человек с огромным сердцем, и это важно отметить. Я знаю, что он этого не увидит, но всё равно скажу: я его очень ценю.
«Спортом должны управлять те, кто переживают за него»
— Следите за полуфиналами Единой лиги?
— Должен был пойти на второй матч серии ЦСКА — «Локо», но в итоге оказался на финале Суперлиги: «Химки» против ЧБК. Наши победили в том матче — я болею за «Химки».
— Могут ли они вернуться в борьбу с 1−3 в серии?
— Конечно. Не просто могут — вернутся.
— А кто, на ваш взгляд, сыграет в финале Лиги ВТБ?
— Будет повторение прошлогоднего финала ЦСКА — «Зенит».
— Следите за относительно молодыми игроками, которые стремятся уехать в США? Например, за Елатонцевым, Ищенко, Фирсовым. Как их оцениваете?
— Тяжело давать оценку — я почти не видел их в официальных играх. Но само стремление попасть в сильнейшую баскетбольную среду, туда, где собраны самые сильные игроки, — это однозначно плюс. От такого опыта им точно хуже не станет. Плюс всегда смогут вернуться. Пока американский баскетбол остается самым сильным в мире, поэтому ехать туда — соревноваться и учиться у лучших — это достойно.
— Пару недель назад появилась новость: сборные России по баскетболу 3×3 (U-23) допустили к участию в турнирах ФИБА этим летом. Это хороший знак или пока рано радоваться?
— Это в целом хороший знак, хотя логика таких решений для меня не до конца понятна. Не очень ясно, почему одних спортсменов считают более достойными, чем других, и кто принимает эти решения. Непонятно, на каком основании делают выбор в пользу одной возрастной категории и только в баскетболе 3×3. Но всё равно: хоть что‑то. Надо это принимать, надо работать, надо ехать и доказывать, что, несмотря на все сложности, мы готовы выступать на международной арене.
— Ваш партнер по сборной Виталий Фридзон — играющий президент «Десны», и вот-вот команда из Брянска должна вступить в Суперлигу. У вас нет желания повторить его путь?
— Виталий Валерьевич вызывает большое уважение, но думаю, что ему пора сосредоточиться на других вопросах. Скорее всего, в Суперлиге он уже играть не будет, а сосредоточится на руководящей должности. Пожелаем ему удачи! Мне же далеко до этого.
— Еще двое — Сергей Моня и Виктор Хряпа — занимают высокие посты в Российской федерации баскетбола. Как к этому относишься?
— Очень хорошо, что баскетболисты переходят на управленческие должности. Эти ребята прошли путь с самых низов — от дворового баскетбола до сборной и медалей Олимпийских игр, победы на Евробаскете. Они знают баскетбол изнутри, понимают, как всё устроено. Важно, чтобы в управлении спортом были люди, которые искренне переживают за его будущее.
Тимур Ганеев