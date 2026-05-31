Действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити» проиграл «Сан-Антонио»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Клуб «Оклахома-Сити Тандер» на своем паркете проиграл «Сан-Антонио Сперс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась победой гостей со счетом 111:103 (32:25, 24:28, 24:24, 31:26). Самым результативным игроком матча стал самый ценный игрок «регулярки» Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы», набравший 35 очков, также дабл-дабл оформил Джейлин Уильямс (11 очков, 10 подборов). У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (22).
Действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити» потерпел поражение в серии до четырех побед со счетом 3−4. «Сан-Антонио» вышел в финал лиги, где сыграет против «Нью-Йорк Никс». «Никс» вышли в финал НБА впервые с 1999 года, тогда команда из Нью-Йорка по итогам пяти матчей серии проиграла «Сан-Антонио» (1−4).
Всего «Нью-Йорк» восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги — в 1970 и 1973 годах. «Сан-Антонио» шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона — 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.