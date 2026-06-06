Дабл-дабл Таунса помог «Нью-Йорку» удвоить преимущество в финале НБА

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. «Нью-Йорк Никс» на выезде обыграл «Сан-Антонио Сперс» во втором матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 105:104 (25:34, 31:18, 28:23, 21:29) в пользу гостей, в составе которых самым результативным стал оформивший дабл-дабл Карл-Энтони Таунс (21 очко, 13 подборов). У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (29).
«Нью-Йорк» удвоил преимущество в серии до четырех побед — 2−0. «Никс» играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли «Сан-Антонио» (1−4).
Всего «Нью-Йорк» восемь раз выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги — в 1970 и 1973 годах. «Сан-Антонио» шесть раз выходил в финал лиги и пять раз выигрывал главный трофей сезона — в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.