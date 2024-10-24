Клюндикова надеется, что Суперкубок России будет не единственным трофеем для УГМК в сезоне

«Я очень рада, что наши девчонки победили. К сожалению, не смогла присутствовать на самом матче по причинам, которые были озвучены ранее. Перед началом встречи очень переживала, потому что в Самаре у нас был очень сложный поединок, и мы еле-еле выиграли. Смотрела трансляцию и через экран чувствовала эмоции. Надо отметить, что федерация и принимающая сторона провели большую работу по организации этого праздника. Наш фан-сектор на равных сражался с местным, но им тоже приходилось сложно», — сказала Клюндикова.