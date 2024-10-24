Клюндикова надеется, что Суперкубок России будет не единственным трофеем для УГМК в сезоне

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК не должны останавливаться после победы в Суперкубке России. Такое мнение ТАСС высказала игрок УГМК Мария Клюндикова (в девичестве — Вадеева).
В среду в Сыктывкаре состоялся матч за Суперкубок России среди женщин. Баскетболистки УГМК обыграли сыктывкарскую «Нику» со счетом 73:69.
«Я очень рада, что наши девчонки победили. К сожалению, не смогла присутствовать на самом матче по причинам, которые были озвучены ранее. Перед началом встречи очень переживала, потому что в Самаре у нас был очень сложный поединок, и мы еле-еле выиграли. Смотрела трансляцию и через экран чувствовала эмоции. Надо отметить, что федерация и принимающая сторона провели большую работу по организации этого праздника. Наш фан-сектор на равных сражался с местным, но им тоже приходилось сложно», — сказала Клюндикова.
«Отдельно отмечу Настю Косу и Ксению Левченко, которая в самый важный момент набрала 5 очков подряд. Мы завоевали первый трофей в сезоне, надеюсь, что на этом не остановимся. Жду не дождусь, когда сама вернусь на паркет», — добавила собеседница агентства.