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Кириленко считает, что УГМК выглядел мощнее «Ники» в матче за Суперкубок России

Екатеринбургский клуб в матче за трофей победил сыктывкарскую «Нику».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Опыт помог екатеринбургскому женскому баскетбольному клубу УГМК стать победителем Суперкубка России. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В среду в Сыктывкаре состоялся матч за Суперкубок России среди женщин. Баскетболистки УГМК обыграли сыктывкарскую «Нику» со счетом 73:69.

«Мне кажется, в моментах, когда нужно было сделать результат, помощнее, поопытнее была екатеринбургская команда, — сказал Кириленко. — У “Ники” же было больше куража и не хватило какой-то логики. Не смогли принять верных игровых решений».