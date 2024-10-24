Кириленко считает, что УГМК выглядел мощнее «Ники» в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Опыт помог екатеринбургскому женскому баскетбольному клубу УГМК стать победителем Суперкубка России. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В среду в Сыктывкаре состоялся матч за Суперкубок России среди женщин. Баскетболистки УГМК обыграли сыктывкарскую «Нику» со счетом 73:69.
«Мне кажется, в моментах, когда нужно было сделать результат, помощнее, поопытнее была екатеринбургская команда, — сказал Кириленко. — У “Ники” же было больше куража и не хватило какой-то логики. Не смогли принять верных игровых решений».