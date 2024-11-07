«Зенит» уверенно победил «Енисей» в Единой лиге

Самым результативным в составе игроков «Зенита» стал американский защитник Ксавьер Мун. Своей команде он принёс 19 очков. Кроме того, в его активе четыре подбора и пять результативных передач. В составе «Енисея» чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Дмитрий Сонько. На его счету 14 очков, три подбора и одна передача.