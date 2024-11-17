Победные серии ЦСКА и «Зенита», проблемы «Астаны» и «Самары». Главные события старта сезона Лиги ВТБ

Такой же показатель у центрового «Пармы» Ройса Хэмма. Больше только у Калеба Агады (18,8), Муна (19,4) и Андрея Зубкова (20,3). Со времен игры Алексея Шведа в «Химках» россияне не возглавляли рейтинг эффективности на длинной дистанции. Так что за Зубкова, который пошел на понижение ради роли лидера в МБА-МАИ, можно только порадоваться. Форвард доказывает, что при должном уровне доверия он по-прежнему один из лучших четвертых номеров чемпионата. Правда, качественная игра Зубкова пока не очень сильно помогает столичному клубу. У москвичей только три победы в 15 матчах. Хуже дела только у «Астаны» — казахстанский клуб проиграл пока все матчи регулярки. И перспектив выйти из кризиса не наблюдается. Джеймс Мюррэй-Бойлз и Ти Джей Старкс получили серьезные травмы и могут уже не сыграть в этом чемпионате. Маркелл Джонсон, который показывал статистику уровня Ксавьера Рэтан-Мэйса прошлого сезона, уехал в Китай. Российские игроки пока не выходят на первые роли. Так что «Астане» не позавидуешь.