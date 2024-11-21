Сборная России пройдет проверку двумя сильными африканскими сборными. Тунис и Ливия — не мальчики для битья

«У нас большой запрос на билеты на эти матчи из МИДа, от африканских друзей, — подчеркнул “СЭ” Кириленко. — Будет посол Ливии, много африканских студентов, которые учатся в московских вузах. Поэтому какие-то сектора даже закрыты для продажи, так как на них был большой спрос. В целом, думаю, будет много болельщиков, жду полные трибуны. Для нас же это большой плюс, так как у нас появилась возможность посмотреть на сборную в играх с серьезными соперниками. То есть у нас был план А — это совсем молодая команда на перспективу. А есть план Б — где мы собираем команду, которая прямо сейчас могла бы сыграть в официальных матчах, решать задачу выхода на тот или иной крупный турнир. Сейчас подобрался такой гибридный состав, и мне очень интересно понять, кто будет лидером этого ростера».