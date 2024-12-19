«Сабонис ударил кулаком по столу министра: “Это мой ахилл — еду на Олимпиаду!” Великому советскому баскетболисту — 60!

Встряхнулся я не сразу. Подумав: едва ли мадам Лоллобриджида имела слабость к любви втроем. Тем более в компании моего нового друга Фейна. При жизни над Фейном посмеивался — а вот не стало, и человек не забылся. Так не хватает! Мог ли я подумать, что Фейн значит в моей жизни столько? Баскетболисты его обожали — быть может, как раз за причудливость рассказов. В которых не разберешь, где выдумка, где проблески правды. Фейн уверял, что дружен был с Довлатовым, Трахтенбергом, Алешковским, Сабонисом…