Баскетболистки УГМК в третий раз подряд выиграли Кубок России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский УГМК со счетом 89:63 обыграл курское «Динамо» в финале женского Кубка России по баскетболу. Встреча прошла в Екатеринбурге.
Самым результативным игроком встречи стала разыгрывающая Александрия Бентли из УГМК, набравшая 28 очков. В составе курского «Динамо» больше всех очков набрала разыгрывающая Марина Голдырева. Третье место в Кубке России занял московский МБА-МГУСиТ, со счетом 66:56 обыгравший клуб «НИКА-Лузалес» из Сыктывкара.
УГМК является самым титулованным клубом России. Уральские баскетболистки в 12-й раз выиграли Кубок России и 17 раз побеждали в чемпионате страны.
Кубок России по баскетболу проводится с 2003 года. УГМК побеждает в турнире третий год подряд. Курское «Динамо» пять раз становилось обладателем трофея.