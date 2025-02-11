Морант на минималках? Рассказываем про новичка «Локомотива» Таджера Макколла

Макколл родился в Филадельфии, штат Пенсильвания. Его отец — машинист локомотива. Символично, не правда ли? Мама Таджера занимается реабилитацией наркозависимых людей. Макколл начал выступать за школьную команду достаточно поздно — только в 11-м классе. Да, он играл на улице, но именно к команде до этого времени не привлекался. В связи с этим он получил лишь одно предложение от университета из первого дивизиона NCAA и схватился за него. Это была команда Niagara Purple Eagles, за которую Таджер сыграл два сезона. Затем он перебрался в более престижную программу — Tennessee State Tigers — и в следующие два сезона был вторым игроком команды по результативности.