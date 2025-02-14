«Давно не видел такой классной атмосферы в команде». Швед — о «Зените» и обмене Дончича

Алексей Швед оправдывает статус одной из главных звезд Единой лиги ВТБ. В матче с ЦСКА защитник стал лучшим по «+/-» в составах обеих команд (23, что говорит о большой работе в защите), а в игре с УНИКСом 13 февраля стал самым эффективным в своей команде (23 балла), набрав 15 очков, 7 передач и 5 подборов за 20 минут игрового времени. Скоро пойдет за трипл-даблом. Защитник справедливо попал в сборную недели (в компании Евгения Белянкова, Душана Беслача, Андрея Зубкова и Айзейи Уэйли) и ответил на несколько вопросов «СЭ».
«Команды из топ-4 примерно равны. Со всеми будут тяжелые игры»
— Очень приятно было наблюдать за вашим противостоянием с Дмитрием Кулагиным.
— Всегда приятно его увидеть и сыграть против него. Мы с ним дружим. Дима старается, стал постарше, играет по-другому.
— За короткий период вы обыграли ЦСКА и УНИКС. Да, казанцы играли без трех важных игроков, но чувствуется, что «Зенит» посильнее прямых конкурентов?
— Команды из топ-4 примерно равны. Со всеми будут тяжелые игры. Что касается матча с УНИКСом, то мы хорошо провели три четверти. Вторую — провалили. Было много потерь, они убегали в быстрые отрывы, оторвались на серьезное расстояние. После перерыва собрались. Тренер объяснил, как надо перестроиться, как двигать мяч, как легче реализовывать наш потенциал в нападении. В одной только третьей четверти у нас было больше открытых бросков, чем за всю первую половину.
— Паскуаль был очень зол в перерыве?
— Конечно. Нельзя так расслабляться в игре с прямым конкурентом. Проиграли четверть с разницей 15 очков. Была куча потерь, много плохих бросков… Если хочешь результата, то нужно поменьше таких четвертей. Нужно постоянно играть как в третьей и четвертой десятиминутках.
— Окаро Уайт тоже быстро освоился в «Зените».
— Окаро — мощный игрок, всегда представляет угрозу для соперника. Хорош в защите, жесткий, здорово играет на подборе. Очень сильно помогает нам. С УНИКСом забил важные открытые броски, уверенно шел в проходы. Еще бы выделил Винса [Хантера], который забрал несколько важных подборов в заключительной четверти. В целом у нас отличный коллектив, все друг другу стараются помочь.
— Один из лучших коллективов в вашей карьере?
— Вероятно, да. Давно не видел такой классной атмосферы в команде. Все ребята друг с другом общаются, поддерживают. В официальных играх все хотят двигать мяч, чтобы довести до открытого броска. Уже нормально получается. Сейчас потренируемся в перерыве и будем еще лучше.
— Один из важнейших бросков Уайт забил после вашей передачи под кольцо. Хотя он даже не видел ее.
— Да, забавный момент. Я уже хотел бросать, но увидел, что Окаро бежит под кольцо и его никто не держит. Решил, что ему будет легче забить, чем мне кидать через руки. Да, он не увидел мяч, но в итоге попадание было засчитано с фолом.
«Для Дончича только плюс, что он перешел в “Лейкерс”
— Во время паузы в чемпионате будете в Петербурге?
— Да, ко мне приехали родители. С папой плодотворно потренируемся в ближайшие дни. Нужно набрать физическую форму. Она уже лучше, чем после приезда из Китая, но далеко не оптимальная.
— Что скажите про обмен Луки Дончича?
— Не сказал бы, что пристально слежу за этой историей. Скажу лишь, что Лука — крутой игрок. Не знаю, что произошло у него с руководством «Далласа», но в Лос-Анджелесе у него все будет отлично. Болельщики его любят, отличный город для жизни. Думаю, для него только плюс, что он перешел в «Лейкерс», а не остался в «Мэверикс».
— Словенец станет новым королем Лос-Анджелеса после ухода Леброна?
— Может, но сколько лет он еще будет играть? До 50? (Смеется). Джеймс говорил, что хотел побороться за титул бок о бок с Дончичем. Так что Леброн может и задержаться. Потенциально у них может получиться отличная связка. Лука хорошо видит площадку. Посмотрим.
— Вы общаетесь с кем-то из своих бывших партнеров по клубам из НБА?
— Недавно переписывались с Патриком Беверли. Еще с несколькими ребятами не теряем связь.
Тимур Ганеев