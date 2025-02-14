«Давно не видел такой классной атмосферы в команде». Швед — о «Зените» и обмене Дончича

— Команды из топ-4 примерно равны. Со всеми будут тяжелые игры. Что касается матча с УНИКСом, то мы хорошо провели три четверти. Вторую — провалили. Было много потерь, они убегали в быстрые отрывы, оторвались на серьезное расстояние. После перерыва собрались. Тренер объяснил, как надо перестроиться, как двигать мяч, как легче реализовывать наш потенциал в нападении. В одной только третьей четверти у нас было больше открытых бросков, чем за всю первую половину.