Баскетболисты «Зенита» выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

«Зенит» в 43 матчах одержал 38 побед при 5 поражениях и стал недосягаемым для занимающего второе место московского ЦСКА (36 побед и 6 поражений). Команда из Санкт-Петербурга одержала 19 побед подряд. В заключительном матче регулярного чемпионата «Зенит» 12 апреля на выезде сыграет с «Астаной».