Баскетболисты «Зенита» выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского «Зенита» со счетом 105:90 обыграли пермскую «Парму» и стали победителями регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Пармы» Самсон Руженцев, набравший 29 очков. В составе «Зенита» Алексей Швед отметился 19 очками и 10 передачами и совершил первый дабл-дабл за петербургскую команду.
«Зенит» в 43 матчах одержал 38 побед при 5 поражениях и стал недосягаемым для занимающего второе место московского ЦСКА (36 побед и 6 поражений). Команда из Санкт-Петербурга одержала 19 побед подряд. В заключительном матче регулярного чемпионата «Зенит» 12 апреля на выезде сыграет с «Астаной».
«Парма» с 18 победами и 25 поражениями занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда из Перми 12 апреля примет «Пари Нижний Новгород».
«Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ во второй раз. Впервые команде из Санкт-Петербурга удалось это сделать в сезоне-2020/21.