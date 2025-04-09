ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 109:82 (28:21, 28:27, 25:20, 28:14) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Сергей Зоткин из «Нижнего Новгорода», на счету которого 25 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Мело Тримбл (21).