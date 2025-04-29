Предсказуемый первый раунд. Топ-клубы проиграли один матч на четверых

В текущем сезоне разница между «Зенитом», ЦСКА, УНИКСом, «Локомотивом-Кубань» и остальными клубами турнира — колоссальная. За весь длинный регулярный сезон (44 матча) клубы из Петербурга и Казани проигрывали только прямым конкурентам (пять и восемь раз соответственно), армейцы один раз оступились в Нижнем Новгороде, а вот краснодарцы трижды уступили «Парме», дважды «Уралмашу» (вторую игру полурезервным составом) и один раз уже разобранной «Самаре». Зато с топ-клубами «Локо» не уступил ни в одной сезонной серии (по 2:2 — с «Зенитом» и ЦСКА и 3:1 — с УНИКСом). Именно подопечным Андрея Ведищева мы предсказывали самую тяжелую серию первого раунда. Так и получилось.