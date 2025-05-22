«Зенит» в финале Единой лиги ВТБ! Нас ждет классика российского баскетбола

Серия вернулась в Северную столицу при счете 2:2, и казалось, что именно пятая игра будет решающей. Однако мощной борьбы не получилось. Хозяева весь матч владели инициативой, превратив четвертую четверть в формальность. Бэйкон и Трент Фрейзер набрали 59 очков на двоих, а Ведищев назвал своих игроков слишком мягкими. «У них было больше желания, чем у нас. Мне трудно сказать, с чем это связано. Может, мы устали. Не знаю, какие причины, мы очень плохо защищались. Особенно против лидеров и это надо исправить».