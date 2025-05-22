«Зенит» в финале Единой лиги ВТБ! Нас ждет классика российского баскетбола

«Зенит» второй раз в своей истории выходит в финал Единой лиги. Для определения победителя в серии с «Локо» потребовалось максимальное количество матчей. В решающей серии сезона подопечные Паскуаля сыграют с ЦСКА. Краснодарцы поборются за бронзу с УНИКСом.
Домашние стены
Серия «Зенит» — «Локомотив-Кубань» — одна из самых драматичных в истории турнира. В первой игре Дуэйн Бэйкон помог своей команде разгромить соперника, набрав 33 очка и 40 баллов за эффективность. Героем второго матча стал Георгий Жбанов, показавший великолепную точность (4/4 — трехочковых, ⅚ — с игры) и совершивший решающий перехват в концовке. «Локо» дал мощный бой, но провалился в клатче, а после матча наставник краснодарцев Андрей Ведищев едва не вступил в рукопашную с главой судейского департамента Единой лиги ВТБ Николаосом Пицилкасом. На пресс-конференции тренер-президент еще раз прошелся по судьям, а защитник команды Владислав Емченко пообещал, что его команда еще вернется в Петербург.
Так и получилось. В третьей игре «Локо» победил с двузначной разницей, а в составе команды сразу четыре баскетболиста преодолели отметку в 10 очков: Танжер Макколл, Андрей Мартюк, Айзея Уэйли и Патрик Миллер. Последний стал героем четвертой игры. В овертайме Патрик набрал 14 очков, обновив рекорд турнира (предыдущий —13 очков — принадлежал двум баскетболистам: Скотту Мачадо и Тайреллу Нэльсону). Судейство четвертого матча в Краснодаре уже не понравилось представителям «Зенита», которые впервые за многие годы подали апелляцию на работу арбитров.
Серия вернулась в Северную столицу при счете 2:2, и казалось, что именно пятая игра будет решающей. Однако мощной борьбы не получилось. Хозяева весь матч владели инициативой, превратив четвертую четверть в формальность. Бэйкон и Трент Фрейзер набрали 59 очков на двоих, а Ведищев назвал своих игроков слишком мягкими. «У них было больше желания, чем у нас. Мне трудно сказать, с чем это связано. Может, мы устали. Не знаю, какие причины, мы очень плохо защищались. Особенно против лидеров и это надо исправить».
В шестой игре «Локо» удалось сдержать Бэйкона, но справиться с Фрейзером и Алексом Пойтрессом оборона железнодорожников так и не смогла. Гости забрали первую половину с преимуществом «+14», однако после большого перерыва хозяева вышли с совершенно другим настроем. Краснодарцы выиграли третью четверть, а в четвертой впервые вышли вперед за 20 секунд до конца благодаря стараниям Миллера. Последнюю атаку доверили Бэйкону, но Дуэйн не забил из-под кольца с бешеным сопротивлением.
«Нам нужно избавиться от всех негативных эмоций, которые остались после четвертой и шестой игр. Нужно сосредоточиться на том, что в наших силах. После просмотра последнего матча стало совершенно ясно, что некоторые вещи находятся вне нашего контроля. Но нужно обратить особое внимание на то, что мы можем сделать лучше, и выиграть седьмую встречу», — подчеркнул титулованный тренер сине-бело-голубых Чави Паскуаль.
Обе команды вышли на решающий матч сезона в оптимальных сочетаниях, и «Зенит» сразу показал, кто в доме хозяин. Сине-бело-голубые набрали шесть безответных очков за минуту, однако затем у команды Паскуаля наступила засуха. После пяти минут игры счет был 6:6, а за первую четверть команды на двоих «настреляли» всего 31 очко. Чувствовалось повышенная нервозность, — такие мастера, как Бэйкон и Кливленд не забивали легкие мячи из-под кольца, а подборы на чужом щите забирали игроки задней линии.
Вторая четверть началась с трехочкового Елатонцева, лучшего российского баскетболиста этой серии наряду со Жбановым. Молодому центровому своей дальней попыткой ответил один из самых титулованных игроков турнира Андрей Воронцевич. Страсти же постепенно закипали. Паскуаль получил неспортивный после несогласия с решением арбитров, Мартюк со всей силы ударил по LED-экрану, раздосадованный заменой, а Макколл в столкновении с Хантером разбил нос. На паркете же продолжалась плотная борьба, с большим обилием нарушений. Казалось, «Локо» уйдет на большой перерыв с минимальным преимуществом, но точный дальний бросок Бэйкона дал минимальный перевес «Зениту» (38:37).
Бэйкон закончил половину с 14 очками, самым результативным у кубанцев был Елатонцев (10). На старте же третьей четверти солировал Мартюк, дважды забивший со средней и элитно отзащищавшийся против Хантера. Правда, Винс вскоре взял реванш, набрав 2+1 в одной атаке. В этим минуты «Зенит» был очень хорош в защите, благодаря чему сделал рывок 8:0. Ведищев отреагировал тайм-аутом (49:41).
За три минуты до конца третьей десятиминутки Кливленд получил четвертый фол, а после точных штрафных Окаро зенитовцы повели уже «+13». Серьезный задел при такой низкой результативности. Однако «Локо» в этой серии приучил к мощным камбэкам. После тайм-аута Уэйли забросил два трехочковых подряд, но ответный рывок остановил Бэйкон. MVP плей-офф бился за каждый мяч и позволил своей команде сохранить двузначную разницу.
В четвертой четверти игроки «Локо» были максимально агрессивны в защите, прессингуя по всей площадке. Это привело к нескольким потерям хозяев, но и к пятому фолу Уэйли, тащившему команду на себе. Пришлось включаться Миллеру и Макколу. Американцы совершили по несколько результативных проходов, заставив уже Паскуаля реагировать минутным перерывом (67:61).
Очень важными трехочковыми отметились Алексей Швед и Фрейзер (75:64). «Локо» же пытался набирать очки за счет индивидуальных действий Миллера, но это срабатывало в лучшем случае через раз. Как итог — до шансов на спасение краснодарцы не добрались.
Тимур Ганеев