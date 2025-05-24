Кущенко считает яркой вывеской финальную серию Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом»

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В финале баскетбольной Единой лиги ВТБ зрители увидят яркое противостояние между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Такое мнение ТАСС высказал президент лиги Сергей Кущенко.
Ранее ТАСС сообщал, что петербургская команда выиграла полуфинальную серию до четырех побед у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» (4−3). ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 4−0. Финальная серия Единой лиги ВТБ продлится до четырех побед одной из команд и начнется 27 мая в Санкт-Петербурге.
«Нас ждет ярчайшая вывеска финала — “Зенит” против ЦСКА. Также матчи за третье место будут не менее интересными и интригующими, потому что и “Локо” после семиматчевой полуфинальной серии будет очень заряжен. УНИКС, который не до конца реализовал свой потенциал в полуфинале с ЦСКА, тоже имеет большую мотивацию завоевать медали чемпионата», — сказал Кущенко.
Президент Единой лиги ВТБ отметил игру баскетболиста «Зенита» Дуэйна Бэйкона, который ранее стал самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона-2024/25: «То, что показывает Дуэйн Бэйкон, — это фантастика. Ключ к победе в седьмом матче серии с “Локо” — это MVP регулярного сезона. Запредельный уровень».
Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА. В финальной серии столичная команда со счетом 4−1 обыграла УНИКС. Армейцы выигрывали титул 11 раз и являются рекордсменами по этому показателю. По разу трофей завоевывали «Химки» (2011), «Зенит» (2022) и УНИКС (2023).