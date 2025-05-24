Кущенко считает яркой вывеской финальную серию Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом»

«Нас ждет ярчайшая вывеска финала — “Зенит” против ЦСКА. Также матчи за третье место будут не менее интересными и интригующими, потому что и “Локо” после семиматчевой полуфинальной серии будет очень заряжен. УНИКС, который не до конца реализовал свой потенциал в полуфинале с ЦСКА, тоже имеет большую мотивацию завоевать медали чемпионата», — сказал Кущенко.