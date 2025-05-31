«Это будет семиматчевая серия. Все решит ротация». Мнение о финале Лиги ВТБ

После обмена победами в Санкт-Петербурге финальная серия Единой лиги ВТБ переезжает в Москву. Игры 1 и 3 июня могут стать решающими в борьбе за Кубок Белова. О том, что нас ждет и какие сюрпризы друг другу приготовили главные тренеры, «СЭ» рассказал один из самых талантливых российских тренеров Эдуард Рауд, в последние годы сотрудничавший с рядом клубов Единой лиги.
Что будет дальше?
Думаю, нас ждут два плотных матча. Во второй игре чаша весов склонилась в сторону «Зенита». Первую игру они проиграли в последнем владении, во второй — доминировали на протяжении 40 минут. Теперь тренеру Пистиолису надо хорошо подумать, как выйти из этого положения.
Восемь передач армейцев на всю команду [во второй игре] — это не случайность. Паскуаль минимизирует опции. Идет постоянная смена. На шутер-сетах, на пик-н-ролл-сетах.
Поясню. Сила ЦСКА — в командной игре. Если дать им играть в командный баскетбол, то ты всегда проиграешь. Что делает Паскуаль? Мы будем постоянно меняться, а вы делайте что хотите. Это система Георгиоса Барцокаса, когда постоянными сменами все ломается. Это круто, но для этого нужны сильные исполнители. И у «Зенита» они есть.
Думаю, в третьем и в четвертом матче Пистиолис уйдет от пик-н-роллов. С этой сменой надо что-то делать. Хозяева паркета будут чаще атаковать через пост. Добавят больше агрессивности, давления, провокаций.
Мой прогноз — в Москве команды также обменяются победами. Это будет долгая серия. Я ставлю на семь матчей.
Если же «Зенит» заберет два матча на выезде, то серия будет закончена.
Как защищаться против Бэйкона?
Пистиолис играет агрессивно. Это слышно по его тайм-аутам. Примечательно, когда он буквально кричал своим игрокам, чтобы они не менялись с Бэйконом. Практически дословно: «Не нужно меняться, играйте агрессивно. Главное, чтобы он расстался с мячом».
Но историю у «Зенита» делает не только Бэйкон, там много сильных игроков.
Кстати, «Локо» показал хорошую стратегию против Бэйкона. Постоянный дабл-тим. Да, он может забить и против двоих, и против троих. Так и пусть он забьет 40 очков. А остальные не забьют и по 5. Бэйкон никогда не отдаст пас.
Но тут на первый план выходит Паскуаль. Он делает комбинации под других. И Бэйкон стоит в углу. Дуэйн уважает Чави, прислушивается к нему. В этом его гений. Я не знаю ни одного тренера Единой лиги, кто бы справился с таким влиянием игрока. Дуэйн не только самый сильный в Лиге ВТБ, но и был бы сильнейшим в Евролиге наряду с Майком Джеймсом. Это мое мнение.
Таргетинг. На кого нападать?
Игроки ЦСКА хотят атаковать через Воронцевича, через Фрейзера в посту, через Бэйкона. Что касается последнего, то, на мой взгляд, это ошибка. Если Дуэйн хочет, то на элитном уровне играет на обоих концах площадки. Этот человек должен играть в НБА. Все об этом говорят.
Выцеливают ли Шведа? Нет. Тот факт, что Швед очень слабо играет в защите, — давно миф. Он изменился после работы с Душко Ивановичем. Пример: с тройной смены Алексей идет в пост. А в угол убирают другого игрока. Это показатель. Алексей отлично читает игру.
То же самое пытается сделать и «Зенит». Они выцеливают Астапковича. На периметре и в посту. А самая главная цель сине-бело-голубых — это Семен Антонов. Его рейтинг эффективности — 1,8. То есть каждое владение на Семене — практически автоматический набор 2 очков. Нормальный рейтинг эффективности — 0,7. Если показатель игрока больше одного, то ты атакуешь через него. Он становится целью. Хорошо, что успел восстановиться Иван Ухов. Он и Аврамович могут защищаться против Бэйкона. Отчасти — Каспер Уэйр.
Алекса — элитный защитник. Но у него многое зависит от того, идет ли игра в нападении. Если в атаке он не получает то, чего хочет, то и его защитный рейтинг падает. Это психология.
Московские матчи серии во многом для хозяев будут зависеть от Аврамовича. Если серб сыграет два матча на привычном уровне, то все возможно. Если нет, армейцам будет сложно.
Русские баскетболисты
ЦСКА важно сдержать Фрейзера. Его игра строится на психологии и эмоциях. Первый матч он провалил, но во втором выдал топ-уровень.
Почему? Паскуаль требовал отдать ему мяч, и в этом есть большие изменения. Уверен, что в раздевалке был очень серьезный разговор о том, что игроки должны делить атаки. В этом успех «Зенита» — самой талантливой команды чемпионата.
Могу поделиться своим опытом, как мы играли против петербургского клуба в этом сезоне. Надо остановить Бэйкона и Фрейзера, и тогда появляется шанс. В такой ситуации многое решается в дуэли российских игроков.
И тут у «Зенита» есть преимущество в лице Георгия Жбанова. Это лучший российский игрок в нашей лиге прямо сейчас (не обижая Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина). И речь не только про элитную защиту. Посмотрите, как он поднял процент трехочковых. Раньше все тренеры давали задание отступать от Георгия и давать ему бросать из-за дуги. Теперь его надо плотно держать. В этом большая заслуга тренерского штаба «Зенита». Он изменил технику броска. Жбанов больше не выносит ноги вперед, не летит вправо, а бросает как элитный снайпер.
А вот без Сергея Карасева у «Зенита» стало гораздо меньше бросковых сетов. А это фишка Паскуаля. Надеюсь, что Сергей еще сыграет в этой серии.
А вот Никиты Курбанова в финале уже точно не будет, и это серьезная проблема для ЦСКА. Джекири и Жан-Шарль играют вместе, потому что нет Никиты. Я проанализировал наши игры с ЦСКА, и это очень редкое сочетание. Два небросающих игрока. Против смены с таким сочетанием играть крайне сложно. Никита мог растягивать защиту по периметру, защищаться против лучших игроков соперника.
Потеря Курбанова более значима, чем Карасева? Это равноценные потери. ЦСКА потеряли в защите и в ротации. «Зенит» — в бросовых комбинациях. Капитан сине-бело-голубых может решать исходы игр одним броском, выйдя из-под заслона.
Интересно, что в среднем в Лиге ВТБ команды 86% своих атак завершают через пик-н-роллы. У Паскуаля этот процент — 62. Еще 38 процентов — это дальние броски и полуситуации.
Ротация
Важно подчеркнуть, что оба тренера используют широкую ротацию. В первой игре Паскуаль в первой половине выпустил на паркет Щербенева, во второй — Пистиолис бросил в бой Карпенко. Это говорит о том, что оба тренера понимают: серия будет долгой и многое решит ротация.
У них обоих есть сочетания, где на площадке одновременно выходят три российских игрока. В этой лиге выигрывает ротация.
Тимур Ганеев