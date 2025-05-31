«Это будет семиматчевая серия. Все решит ротация». Мнение о финале Лиги ВТБ

И тут у «Зенита» есть преимущество в лице Георгия Жбанова. Это лучший российский игрок в нашей лиге прямо сейчас (не обижая Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина). И речь не только про элитную защиту. Посмотрите, как он поднял процент трехочковых. Раньше все тренеры давали задание отступать от Георгия и давать ему бросать из-за дуги. Теперь его надо плотно держать. В этом большая заслуга тренерского штаба «Зенита». Он изменил технику броска. Жбанов больше не выносит ноги вперед, не летит вправо, а бросает как элитный снайпер.