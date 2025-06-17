Представлен новый формат Единой лиги ВТБ. Без «Астаны» и плей-ин, но с «Самарой» и Суперкубком в Белграде

17 июня в Москве состоялось заседание совета Единой лиги ВТБ. На нем были утверждены состав участников турнира, формат и регламент сезона-2025/26. Разбираемся, что нового ждет любителей баскетбола.
«Самара» остается
В новом розыгрыше Единой лиги примут участие следующие клубы: «Автодор» (Россия), «Енисей» (Россия), «Зенит» (Россия), «Локомотив-Кубань» (Россия), МБА-МАИ (Россия), «Пари Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Уралмаш» (Россия), ЦСКА (Россия). Кроме того, к розыгрышу допущена «Самара» (Россия), у которой по ходу сезона были финансовые трудности.
По словам почетного президента Единой лиги Сергея Иванова, волжский клуб погасил все долги. «Команда подтвердила, составила бюджет, который позволяет им играть в Единой лиге ВТБ. Не было оснований не допускать их, нам всем хотелось, чтобы они остались. К большому сожалению, российских клубов, которые могут играть в лиге, не так много», — заявил Иванов «Матч ТВ».
«Астана» официально выведена из списка участников Единой лиги. Казахстанский клуб еще в середине мая объявил о временной приостановке деятельности в рамках чемпионата.
«Причина данного шага — недостаток времени для адаптации к новым условиям и законодательным изменениям, напрямую влияющим на комплектование команды. На сегодняшний день клуб, к сожалению, не может обеспечить привлечение легионеров необходимого уровня», — говорилось в майском заявлении пресс-службы «Астаны».
При этом фарм-команда казахстанцев дебютирует в молодежной лиге — вместе с ней будут соревноваться еще 13 коллективов. Помимо фарм-клубов элитного дивизиона в чемпионате также примут участие молодежки «Минска» и «Химок».
Без плей-ин
В сезоне-2025/26 11 команд сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым: два матча дома, два — на выезде. Восемь лучших отправятся в плей-офф, стадия плей-ин в этот раз отменена из-за плотности календаря.
Чемпион определится в плей-офф — четвертьфинальные серии будут играться до трех побед, полуфинальные и финальная — до четырех, серия за третье место — до трех.
На подходе новый турнир
Конечно, главным нововведением стал внутрисезонный турнир. Лига планирует в период с октября 2025-го по март 2026-го провести международный Кубок — с привлечением шести российских и двух иностранных команд.
Формат будет стандартным — команды поделят на два квартета. Каждый клуб сыграет шесть матчей на групповом этапе, после чего первые два коллектива выйдут в «Финал четырех», где и определится победитель.
Добавим, что предсезонный Суперкубок Лиги ВТБ претерпел изменения. Организаторы впервые в истории проведут его за границей, в сербском Белграде. В турнире примут участие по четыре российские и европейские команды.
По словам президента лиги Сергея Кущенко, участники Суперкубка Лиги ВТБ станут известны в ближайшее время. «Это традиционное международное соревнование. Предварительная договоренность есть, четыре лучших клуба Единой лиги ВТБ, иностранные будут объявлены чуть позже, так как ждем расписания всех лиг. До конца июня объявим всех участников, как и даты», — заявил Кущенко журналистам.
Также функционер рассказал, почему Суперкубок пройдет в Белграде. «Сербия — баскетбольная страна. Белград — самый баскетбольный город Европы, где с уважением относятся к нам, нашей лиге, внимательно следят, покупают права на показ нашего баскетбола», — цитирует президента лиги «Матч ТВ».