Представлен новый формат Единой лиги ВТБ. Без «Астаны» и плей-ин, но с «Самарой» и Суперкубком в Белграде

По словам почетного президента Единой лиги Сергея Иванова, волжский клуб погасил все долги. «Команда подтвердила, составила бюджет, который позволяет им играть в Единой лиге ВТБ. Не было оснований не допускать их, нам всем хотелось, чтобы они остались. К большому сожалению, российских клубов, которые могут играть в лиге, не так много», — заявил Иванов «Матч ТВ».