Пэрис Ли высказался о переходе в УНИКС

«Привет всем болельщикам УНИКСа. На связи Пэрис Ли. С нетерпением жду начала работы и благодарен за эту возможность. Не могу дождаться встречи с вами. Верю, что этот сезон будет успешным. Хочу, чтобы сезон был наполнен радостью и позитивом. До скорой встречи!» — сказал Ли на видео, которым поделилась пресс-служба УНИКСа.