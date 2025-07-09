Во Франции задержали российского баскетболиста по запросу из США, пишут СМИ

Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил агентству и другим СМИ, что тот «купил подержанный компьютер», который мог быть «взломан» либо продан баскетболисту злоумышленниками, чтобы действовать «под прикрытием». Адвокат безуспешно ходатайствовал об освобождении своего подзащитного под залог, отметив, что условия содержания под стражей влияют на физическую форму баскетболиста и могут сказаться на его дальнейшей карьере, указывает агентство. Сам Касаткин заявил на слушании, что похудел с 95 до 89 килограммов, говорится в материале.