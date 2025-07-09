Во Франции задержали российского баскетболиста по запросу из США, пишут СМИ

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Власти Франции задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям, Касаткин отрицает обвинения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на информацию со слушаний в Париже, на которых было решено оставить баскетболиста под стражей.
Ранее игравший за московский клуб МБА-МАИ Касаткин с 23 июня находится под стражей, ему грозит экстрадиция в США, передает агентство. Указывается, что Штаты выдали ордер на арест баскетболиста по подозрению, в частности, в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».
«Профессиональный российский баскетболист Даниил Касаткин 21 июня был задержан во Франции по запросу США, которые подозревают его в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей… Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети, он это отрицает», — передает агентство в среду.
Как отмечается, баскетболист был задержан в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.
Как указывает агентство, хакерская сеть о которой идет речь, в период с 2020 по 2022 годы якобы совершила атаки примерно на 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения США. О размере нанесенного ущерба не сообщается.
Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил агентству и другим СМИ, что тот «купил подержанный компьютер», который мог быть «взломан» либо продан баскетболисту злоумышленниками, чтобы действовать «под прикрытием». Адвокат безуспешно ходатайствовал об освобождении своего подзащитного под залог, отметив, что условия содержания под стражей влияют на физическую форму баскетболиста и могут сказаться на его дальнейшей карьере, указывает агентство. Сам Касаткин заявил на слушании, что похудел с 95 до 89 килограммов, говорится в материале.