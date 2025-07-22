«Мне сын сказал». Президент УНИКСа раскрыл, почему Димитриевич решил перейти в «Зенит»

«Что Ненад отвечал на переговорах о возвращении в Казань? Он хотел любым путём в любой команде Евролиги играть. Независимо от зарплаты. И у него не получилось. Мне сын сказал, что Димитриевич согласен перейти в “Зенит”, потому что в команду Евролиги его почему-то не берут. Может быть, из-за того, что такой год у него неудачный был в Милане. Поэтому в “Зенит” он уже пошёл за деньгами. Трудно отказаться. Наш бюджет все годы был явно в несколько раз ниже, чем у питерского “Зенита”. Жалко очень. У нас он проявил себя, звёздочкой был. Пожелаем ему удачи. Пусть с нами осторожно играет, мы методы его игры знаем (смеётся)», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».