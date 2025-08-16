«Зенит» объявил об уходе баскетболиста Шведа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Баскетболист Алексей Швед покинул петербургский баскетбольный клуб «Зенит» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Игрок выступал за «Зенит» с января. Вместе с командой он стал победителем регулярного чемпионата и дошел до финала плей-офф, проиграв в решающей серии московскому ЦСКА.
Шведу 36 лет. Ранее он выступал в Единой лиге ВТБ за подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах всех звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». С октября 2023 года по декабрь 2024-го баскетболист защищал цвета китайского «Шаньси Лунгс».