Стартует регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

ТАСС, 28 сентября. Первые матчи регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдут в воскресенье. В этот день состоятся матчи «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» и УНИКС — «Парма».
В турнире сыграют 11 команд. В этом сезоне состав участников тот же, что и в предыдущем, за исключением «Астаны», временно вышедшей из лиги. При этом клуб будет представлен в турнире молодежных команд.
Команды сыграют между собой в четыре круга, по итогам которых восьмерка лучших выйдет в плей-офф. В этом сезоне не будет проводиться стадия плей-ин, в которой четыре участника боролись за два места в плей-офф. В плей-офф четвертьфиналы и серия за третье место пройдут до трех побед, а полуфинал и финал — до четырех.
Действующим победителем турнира является московский ЦСКА, победивший в финальной серии петербургский «Зенит» со счетом 4−2.
Фавориты все те же
Претендентов на победу в турнире, как и в прошлые сезоны, четыре. К ним относятся ЦСКА, «Зенит», казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Последние четыре сезона только эти команды выходят в полуфинал, и пока не видно, кто мог бы с ними бороться.
«Эти команды значительно лучше остальных укомплектованы, и никаких сомнений нет, что именно они будут играть в полуфинальных сериях, вопрос только кто с к кем, — сказал ТАСС глава тренерского совета Российской федерации баскетбола Станислав Еремин. — Так как сезон очень длинный, конечно, проигрывать они будут не только друг другу. Угадать победителя сложно, так как команды примерно одного уровня, но борьба будет и в нижней части, так что я думаю, что мы увидим много интересных матчей».
Перед стартом сезона ЦСКА и «Зенит» приняли участие в предсезонном турнире — Суперкубке Единой лиги ВТБ, который прошел в Белграде. В финале армейцы победили петербуржцев со счетом 96:79. В полуфинале ЦСКА обыграл сербскую «Црвену Звезду», а «Зенит» оказался сильнее «Дубая». Обе команды сыграют в Евролиге.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко после финала в разговоре с ТАСС отметил, что российские клубы показали свою силу на турнире.
«Финальный матч был без интриги, но турнир удался. У “Зенита” накануне был очень тяжелый матч с “Дубаем”, две игры подряд, новый тренер, потеря [Сергея] Карасева. У ЦСКА же было больше сил, и команда сыграна, в этом причина. Но главное — суперкубок показал уровень Единой лиги, уровень наших команд. И мы получили много лестных слов за организацию турнира», — сказал Кущенко.