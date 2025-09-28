Стартует регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

«Эти команды значительно лучше остальных укомплектованы, и никаких сомнений нет, что именно они будут играть в полуфинальных сериях, вопрос только кто с к кем, — сказал ТАСС глава тренерского совета Российской федерации баскетбола Станислав Еремин. — Так как сезон очень длинный, конечно, проигрывать они будут не только друг другу. Угадать победителя сложно, так как команды примерно одного уровня, но борьба будет и в нижней части, так что я думаю, что мы увидим много интересных матчей».