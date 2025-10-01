Ричмонд
Татьяну Овечкину наградили за развитие олимпийского движения в России

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу награждена почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».

Источник: Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина награждена почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России». Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Чествование Овечкиной состоялось перед матчем женской премьер-лиги между московским «Динамо» и оренбургской «Надеждой». Награду Овечкиной вручил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Березов.

Овечкиной 75 лет. В составе сборной СССР она выиграла Олимпийские игры 1976 и 1980 годов. В составе московского «Динамо» Овечкина завоевала серебряную (1977) и две бронзовые (1978, 1979) медали чемпионатов СССР. Ранее она была награждена орденом «Знак Почета» (1976), орденом Дружбы народов (1980), орденом Дружбы (1998) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Татьяна Овечкина является матерью Александра Овечкина — нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

