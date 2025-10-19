УНИКС остался единственным

У хозяев довольно быстро включился в игру Джален Рейнолдс (с 21 очком в активе он в итоге и стал самым результативным игроком встречи), у гостей по привычке нагрузку по добыванию очков тянул Патрик Миллер плюс Винс Хантер здорово помогал, не только набирая очки, но и отрабатывая в защите. И все же ближе к большому перерыву очередная попытка УНИКСа все-таки создать какой-то очковый перевес принесла успеху: Пэрис Ли два раза подряд попал с дистанции, и отдыхать команды отправились при счете 38:29 в пользу хозяев.