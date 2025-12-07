«Зенит» победил «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 86:79 (25:17, 21:18, 17:25, 23:19). В составе «Зенита» самым результативным стал Трент Фрэйзер (20 очков), а Андрей Мартюк оформил дабл-дабл (14 очков + 12 подборов). «Уралмашу» больше всех очков принес Тимофей Герасимов (25).