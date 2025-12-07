Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» победил «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ, Фрейзер набрал 20 очков.

Источник: https://bc-zenit.com

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде переиграл екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 86:79 (25:17, 21:18, 17:25, 23:19). В составе «Зенита» самым результативным стал Трент Фрэйзер (20 очков), а Андрей Мартюк оформил дабл-дабл (14 очков + 12 подборов). «Уралмашу» больше всех очков принес Тимофей Герасимов (25).

«Зенит», одержавший восьмую победу при пяти поражениях, занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Уралмаш» с шестью победами и семью поражениями располагается на седьмой строчке.

В следующем матче «Зенит» дома сыграет с «Самарой» 10 декабря, а «Уралмаш» примет ЦСКА 17 декабря.