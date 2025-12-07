«Зенит» победил «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде переиграл екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 86:79 (25:17, 21:18, 17:25, 23:19). В составе «Зенита» самым результативным стал Трент Фрэйзер (20 очков), а Андрей Мартюк оформил дабл-дабл (14 очков + 12 подборов). «Уралмашу» больше всех очков принес Тимофей Герасимов (25).
«Зенит», одержавший восьмую победу при пяти поражениях, занимает четвертую строчку в турнирной таблице. «Уралмаш» с шестью победами и семью поражениями располагается на седьмой строчке.
В следующем матче «Зенит» дома сыграет с «Самарой» 10 декабря, а «Уралмаш» примет ЦСКА 17 декабря.