«Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Перми завершилась победой хозяев со счетом 93:85 (27:24, 27:16, 14:22, 25:23). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Пармы» Террелл Картер, набравший 23 очка. У «Локомотива» больше всех результативных баллов заработал Джеремайя Мартин (18).