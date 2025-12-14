«Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Баскетболисты пермской «Пармы» одержали победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась победой хозяев со счетом 93:85 (27:24, 27:16, 14:22, 25:23). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Пармы» Террелл Картер, набравший 23 очка. У «Локомотива» больше всех результативных баллов заработал Джеремайя Мартин (18).
«Парма» (9 побед, 6 поражений) занимает шестое место в таблице, «Локомотив» (10 побед, 5 поражений) располагается на третьей строчке.
В следующем матче «Парма» сыграет с екатеринбургским «Уралмашем» в гостях 21 декабря. «Локомотив-Кубань» 17 декабря встретится с петербургским «Зенитом» на паркете соперника.