Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Парма» обыграла «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Пармы» обыграли «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Баскетболисты пермской «Пармы» одержали победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Перми завершилась победой хозяев со счетом 93:85 (27:24, 27:16, 14:22, 25:23). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Пармы» Террелл Картер, набравший 23 очка. У «Локомотива» больше всех результативных баллов заработал Джеремайя Мартин (18).

«Парма» (9 побед, 6 поражений) занимает шестое место в таблице, «Локомотив» (10 побед, 5 поражений) располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Парма» сыграет с екатеринбургским «Уралмашем» в гостях 21 декабря. «Локомотив-Кубань» 17 декабря встретится с петербургским «Зенитом» на паркете соперника.