Госпитализированного в Краснодаре сына игрока ПБК ЦСКА перевезли в Москву

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Сын баскетболиста московского ЦСКА Антониуса Кливленда перевезен из краснодарской больницы в московское медицинское учреждение, сообщил пресс-атташе команды Николай Цынкевич в своем Telegram-канале.

Источник: Спорт РИА Новости

В декабре стало известно, что сын Кливленда находится в реанимации в одной из больниц Краснодара. Причины госпитализации не раскрываются.

«Сегодня (сын Кливленда) был перевезен из Краснодара в Москву. На борту также находился “ЭйСи” (Антониус — ред.). Перелет прошел хорошо. В состоянии мальчика за последние три дня наметился ощутимый прогресс. Лечение будет продолжено в РДКБ (Российской детской клинической больнице)», — говорится в публикации.

Кливленду 31 год. Он перешел в ЦСКА в июне 2025 года. Ранее в Единой лиге ВТБ американец выступал за краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», также он играл в командах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» и «Атланта Хокс» и представлял тель-авивский «Маккаби» и «Хапоэль» из Эйлата.