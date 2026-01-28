Баскетбольный «Зенит» уволил главного тренера и его помощников

Секулич возглавил «Зенит» в июне 2025 года. С 2020 года он является главным тренером сборной Словении. В России он также тренировал «Локомотив-Кубань» в 2022—2024 годах. При словенском специалисте краснодарцы во второй раз в своей истории дошли до финала Единой лиги ВТБ в сезоне 2022/23, а также завоевали серебро в Суперкубке 2023 года.