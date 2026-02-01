Ричмонд
«Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 61 очко в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Самару» с разницей в 61 очко в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 113:52 (20:16, 36:9, 28:17, 29:10). Самым результативным игроком встречи стал Андрей Мартюк из «Зенита», набравший 21 очко. У самарцев по 13 очков на счету Дмитрия Чебуркина и Андрея Саврасова.

Петербургский клуб с 16 победами в 25 матчах идет на третьем месте в таблице, потерпевшая восьмое поражение подряд «Самара» (1 победа в 25 матчах) располагается на заключительной, 11-й позиции.