Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла во вторник в Перми и завершилась со счетом 88:81 (15:17, 18:22, 26:17, 29:25) в пользу гостей. В составе победителей 21 очко набрал Кирилл Темиров, а Джеремайя Мартин оформил дабл-дабл (17 очков + 10 передач). У «Пармы» самым результативным стал Глеб Фирсов, оформивший дабл-дабл (33 очка + 12 подборов).
«Локомотив-Кубань», одержавший 19 побед при 10 поражениях, занимает четвертое место в турнирной таблице лиги. «Парма» с 16 победами и 12 поражениями идет пятой.
В следующем матче «Локомотив-Кубань» дома сыграет со столичным ЦСКА, «Парма» примет петербургский «Зенит». Обе встречи пройдут 22 февраля.