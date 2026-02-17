Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла во вторник в Перми и завершилась со счетом 88:81 (15:17, 18:22, 26:17, 29:25) в пользу гостей. В составе победителей 21 очко набрал Кирилл Темиров, а Джеремайя Мартин оформил дабл-дабл (17 очков + 10 передач). У «Пармы» самым результативным стал Глеб Фирсов, оформивший дабл-дабл (33 очка + 12 подборов).