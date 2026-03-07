Баскетболисты «Зенита» обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Казани завершилась со счетом 82:75 (22:24, 16:13, 31:13, 13:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Андре Роберсон, который набрал 21 очко. У УНИКСа больше всего очков заработал Джален Рэйнольдс, который оформил дабл-дабл (20 очков + 11 подборов).