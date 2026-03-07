Ричмонд
Баскетболисты «Зенита» обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» одержал победу над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча в Казани завершилась со счетом 82:75 (22:24, 16:13, 31:13, 13:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Андре Роберсон, который набрал 21 очко. У УНИКСа больше всего очков заработал Джален Рэйнольдс, который оформил дабл-дабл (20 очков + 11 подборов).

«Зенит», одержав 21-ю победу при девяти поражениях, занимает третью строчку в турнирной таблице. УНИКС прервал победную серию из четырех матчей. Казанская команда с 25 победами при четырех поражениях располагается на втором месте.

В следующем матче УНИКС 10 марта сыграет в гостях с московским МБА-МАИ, «Зенит» в этот же день примет пермскую «Парму».