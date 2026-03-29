Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли «Автодор» в матче Единой лиги

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась победой гостей со счетом 77:73 (18:17, 17:23, 16:15, 26:18). Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Автодора» Душан Беслач, набравший 19 очков. У «Нижнего Новгорода» 16 очков в активе Дмитрия Хвостова.
«Нижний Новгород» (10 побед, 23 поражения) занимает девятое место в таблице Единой лиги ВТБ, «Автодор» (6−29) идет предпоследним, десятым.
В следующем матче «Нижний Новгород» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралмашем» 1 апреля. «Автодор» днем позже примет петербургский «Зенит».