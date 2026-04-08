Умер бывший тренер ПБК ЦСКА Вуйошевич

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший тренер ЦСКА Душко Вуйошевич скончался в среду в Белграде на 68-м году жизни, сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.
Черногорский специалист возглавлял армейскую команду в начальной стадии сезона-2010/11. Большая часть карьеры Вуйошевича была связана с сербским «Партизаном».
По данным СМИ, в последние годы Вуйошевич страдал от серьезных проблем с почками, а в 2025 году ему была проведена трансплантация в Белоруссии. В марте он был госпитализирован из-за осложнений со стороны сердца и легких.